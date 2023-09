“ON AIR!” – ROSSI: “0-2 all’intervallo stasera, se vogliamo fare i seri”, PIACENTINI: “Servono 12 punti nelle prossime 4 partite”, FOCOLARI: “Contro il Genoa vittoria non scontata”, CORSI: “Un’altra delusione non ce la possiamo permettere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha necessità di fare punti e quindi le prossime diventano gare delicate. Oggi hai l’obbligo di vincere, altrimenti rimontare diventa quasi impossibile. La squadra per battere il Genoa ce l’hai. Pellegrini sta bene, deve ritrovare il ritmo partita e continuità sul campo. Spero che la stagione di due anni fa non sia l’eccezione. Troppe volte ha giocato quando non era in condizione, e questo ti porta ad abbassare il rendimento…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il Sassuolo? Tutti fanno un figurone ieri, tranne Vina che prende 5. Fa una cosa sul gol di Dumfries… La Roma? Stasera l’unico dubbio di formazione sembra essere a destra. La squadra prevista basta e avanza per battere il Genoa… Dier a gennaio per la difesa? A settembre il mercato non ha ragione d’essere un argomento…”

David Rossi (Rete Sport): “Il Sassuolo ha fatto 4 fischi alla Juventus, e 2 all’Inter… Non dico che sia meglio della Roma, ma qua parliamo troppo, ci perdiamo in chiacchiere, e invece dobbiamo vincere le partite, difesa a tre o a 4, segna Lukaku o Kristensen…la Roma deve vincere e basta. Il Milan ieri era senza Leao e Giroud, e non mi pare che abbia avuto problemi. Se gli altri lo fanno, vuol dire che si può fare. L’Atalanta ieri ha vinto 1 a 0 a Verona dove noi c’abbiamo perso… A Genova, contro una neopromossa, devi stare 0-2 a fine primo tempo, se vuoi fare le cose serie. Basta alibi, che sono il rifugio dei perdenti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è obbligata a fare 12 punti nelle prossime quattro partite. Se non fai punti quando il calendario te lo consente non hai proprio speranze di alzare la media punti. Devi fare filotto per rimetterti in linea. Se non sarà così, andremo ad analizzare i motivi. Ma non ci sono risultati diversi dalla vittoria. Il clima sarà abbastanza caldo, cerchiamo di spegnere subito questi entusiasmi che potrebbero avere. Non dico di fare come Roma-Empoli, ma bisogna portare a casa i tre punti in un modo o nell’altro. Ok, ti mancano Sanches e Smalling, ma ne hai altri venti che ti dovrebbero consentire di vincerla sta partita, sennò stiamo parlando del nulla…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “E’ una giornata delicatissima questa, io la vivo con paura perchè se non vinci stasera sarebbe gravissimo. Se contro il Genoa non dovessero arrivare i tre punti, da domani si ricomincerebbe a parlare di Conte….ma non scherziamo. Non voglio fare processi a Mourinho. Io stasera mi aspetto stasera la conferma del centrocampo a 4 con Pellegrini più alto… ”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “In questa fase delicata di Smalling, Mou deve pensare a una sorta di risparmio energetico dei tre centrali e mi chiedo: sarebbe questo grosso rischio giocare stasera con Celik come braccetto di destra?… Il 3-4-2-1? Penso che penalizzi Dybala, lo tiene troppo esterno, lui deve giocare da seconda punta nel 3-5-2. Poi lui svaria, ma penso che sia il modulo adatto per lui. Pellegrini deve fare la mezzala, punto. Leggevo la formazione della Roma e mi chiedevo: ma si possono fare 5 punti con Pellegrini, Aouar, Cristante, Paredes, Dybala, Lukaku…ragazzi, ma non scherziamo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Per stasera io vorrei vedere in campo Pellegrini e Karsdorp. Io aspirerei al ritorno della difesa a quattro, ma non si può cambiare stasera, devi andare sul sicurissimo. Questa sera, con la sponda di Lukaku, mi aspetto grandi cose da Cristante e Pellegrini. Celik in difesa? Lo farà contro il Servette in coppa, che è una squadra alla portata della Roma e in coppa sei più tranquillo perchè hai vinto la prima…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma deve vincere, un’altra delusione non ce la possiamo assolutamente permettere. Pellegrini? Anche oggi e pagine su di lui, non lo accannano mai, sono i giornalisti che lo hanno ammazzato. Stasera deve fare una partita da nove, altrimenti gli romperanno le palle…Il suo procuratore non è un grande agente, ma speriamo che faccia una bella partita… Berardi? Tutti a dire che era una pippa, ma per me dopo Dybala è l’esterno d’attacco più forte che c’è in Serie A. Magari avevamo Dybala-Berardi-Lukaku, sarebbe stata tutta un’altra camminata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini, Dybala e Lukaku insieme? Ci può stare, Pellegrini a Sassuolo le cose migliori le ha fatte in quella posizione. L’importante è che la Roma abbia il ritmo gara, che tenga i ritmi avuti col Torino, altrimenti se vai sotto ritmo il Genoa non aspetta altro. I rischi sono quelli, e Mourinho lo sa. Partita importante, ma anche per il Genoa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io ho visto Gilardino molto bene, anche in Serie B, ha cambiato il ritmo alla squadra. Stasera la partita c’è, non è scontata la vittoria della Roma, che è favorita. Ma la formazione del Genoa ha delle individualità di ottimo livello, la Roma ha dei giocatori fortissimi. La partita è vera, Roma favorita ma non deve sottovalutare il genoa, se abbassa i ritmi il Genoa ti fa male, e la Roma questo vizio ce l’ha…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Giocare a ritmi alti con Paredes e Cristante in mezzo al campo non è facile. Roma favorita, se guardi la classifica vincendo ti avvicini alla parte alta e recuperi terreno. Non puoi sbagliare, stasera tocca alla Roma: è un’opportunità. Può tornare sotto o allontanarsi dalla vetta, senza i tre punti sarebbe troppo lontana dalla prime…”

Redazione Giallorossi.net