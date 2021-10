“ON AIR!” – ROSSI: “Pellegrini? Chi capisce di calcio sapeva che aveva qualità enormi”, CORSI: “Ora vedremo di che pasta è fatta la Roma”, PALIZZI: “C’è ancora tanto potenziale inespresso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “L’unica cosa di cui si parla di ieri è il siparietto tra Mourinho e Spalletti. Indubbiamente è stato un momento divertente. Io ho il dubbio che Rui Patricio ieri non si sia fatto nemmeno la doccia… è stato inoperoso. Pellegrini trasformato? Mi sembra troppo, secondo me Mou è stato capace di tirargli fuori quello che lui aveva dentro. Io non dimentico quando è stato insultato personalmente dopo il derby dello scorso anno. Io non dimentico il brusio dell’Olimpico per Pellegrini. C’è stato un momento in cui non era popolarissimo, e godeva dei consensi di meno della metà dei tifosi della Roma. Per me Pellegrini era sempre stato un grande giocatore in potenza, non lo era in atto forse perchè non c’era un contesto tecnico che potesse privilegiarlo. Ma chi capisce un minimo di calcio, lo vedeva che era un giocatore in possesso di qualità enormi. E per Mou, che è un allenatore top, è stato facile individuare quelle doti e valorizzarle. Vale per lui, come per Abraham: io non me lo dimentico che segna poco, o tira poco in porta. Ha già preso sei pali, sei! Tre gol e sei pali: se questo è tirare poco in porta… Prima di sparare stron*ate sui giocatori della Roma, pensiamoci un attimo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pensate che cosa sarà l’inno della Roma cantato da 70 mila persone, ieri era solo un Roma-Empoli con lo stadio a metà. La Roma di Mourinho si vedrà a ottobre, affronterà Juve, Napoli e Milan, e vedremo di che pasta è fatta. La Lazio conferma di essere piccola, prende tre gol dal Bologna, e bisogna chiedersi come abbiamo fatto a prendere 6 gol tra Lazio e Verona. Non era normale. Abraham tira certe bombe, per me è pure più forte di Lukaku, è più tecnico. Lui tira in porta delle cannonate come Batistuta, manco Lukaku. Però ha bisogno di spazio, appena ha un metro, lui prende e parte…Juventus-Roma? Allegri difende anche quando gioca contro la Primavera. Sarà una partita molto dura, dove gli esterni alti faranno la differenza. Qua Mou deve farci vedere una Roma gagliarda e tosta, devono metterci tutto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Squadre come Inter, Napoli e Milan stanno rendendo tantissimo, soprattutto nei giocatori chiave. Più di questo a Dzeko non puoi chiedere. Le squadre davanti alla Roma vedono nei giocatori di riferimento quelli più in forma. La Roma invece è una squadra che ancora non ha dato il meglio nei suoi calciatori più importanti: Zaniolo, Mkhtaryan, lo stesso Abraham. La Roma ha ancora tanto, tanto potenziale da esprimere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Di Darboe si vede la personalità, nonostante dopo un passaggio sbagliato si sia un po’ intimorito. Mou ha capito che doveva andare a ricercare altre risorse per allungare la rosa, specie per partite come quella di ieri. Smalling non me lo aspettavo titolare, ieri ha fatto qualche errorino, ma spero che sia uscito solo per crampi, lui è un giocatore importante per la Roma. Al di là di Pellegrini, che orami è una certezza, mi colpisce Zaniolo…ragazzi, sta tornando. Si sta togliendo i freni. Ieri decide di spaccare le partite in due: parte dalla trequarti e non lo ferma nessuno. Deve essere tutelato maggiormente dagli arbitri perchè lo ammazzano. Ayroldi ieri è stato scandaloso: voglio vedere tutte le partite e tutti i giocatori che vengono ammoniti perchè escono dal campo sul lato sbagliato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ieri non solo ha vinto, ma la partita l’ha controllata, e questa è cosa che avrà fatto piacere di sicuro a Mourinho. Zaniolo? L’arbitro è stato fiscale, ma tu devi sapere dove dovresti uscire. Sono cose che puoi evitare, se il regolamento dice che devi uscire di là, esci di là… Molto bene tutto l’attacco ieri. La Roma ha dei calciatori diversi rispetto agli altri, anche se non sono tanti. Uno è Smalling, per come domina il campo. Un altro è Abraham, che si vede che ha qualcosa di diverso, è un giocatore che ha nei piedi gol e assist. Vedi Zaniolo, che però deve fare un salto di qualità. Lui ha una potenza impressionante, è devastante, ma sulle scelte deve migliorare. Pellegrini sta vivendo una terza fase, dopo essere stato mezz’ala e poi trequartista, ora Mou gli ha tagliato addosso il ruolo di tuttocampista. Lo ha messo nelle condizioni migliori per le sue caratteristiche, e qui vedi il grande allenatore…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Spero che Smalling non abbia accusato problemi, perchè secondo me lui e Mancini sono una coppia migliore di quanto non lo sia quella formata da Mancini e Ibanez. Contro il Napoli però io andrei a giocare con tutti e tre davanti alla difesa. Mkhitaryan ieri ha fatto un gran lavoro, ma a 32-33 anni non puoi chiedergli sempre quel sacrificio, perchè non ce la fa. In questo momento Pellegrini, che piaccia o meno a chi lo ha insultato per un anno intero, è mezza squadra. Il problema è che se si fa male o viene squalificato, tu perdi tanto. Ieri Pellegrini ha fatto un paio di assist che mi ha ricordato Francesco Totti. Questo ragazzo sta crescendo in modo esponenziale, è al momento il miglior giocatore del calcio italiano…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Siamo stati tutti molto contrariati per il giallo a Zaniolo che sarebbe dovuto uscire dall’altra parte del campo, è veramente voler fare i protagonisti in campo con il fischietto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La partita della Roma di ieri è stata buona, positiva, intelligente. L’Empoli è una squadra che può metterti in difficoltà, e la Roma ha giocato bene. La maggior parte delle squadre che hanno giocato le coppe, poi hanno vinto. Ce n’è una sola che ha perso (la Lazio, ndr), e sembra quasi che non si potesse giocare dopo le coppe. Il ritorno di Smalling secondo me è fondamentale. Mancini ieri ha giocato bene perchè aveva vicino lui, e non Ibanez…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Pellegrini è una scommessa vinta sia dall’allenatore che dal club. La vittoria di ieri ci sta, poche squadre perdono con l’Empoli. C’è poco da dire sulla vittoria di ieri, ad eccezione della crescita di Pellegrini e Zaniolo. E poi Mou comincia a divertirsi con il calcio italiano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini se lo merita. E’ un giocatore importante, si è inserito benissimo nel contesto di Mou, e ora la Roma deve giocarsi il quarto posto. La squadra ha reagito bene alla sconfitta del derby. Zaniolo deve diventare più continuo, la squadra deve crescere perchè ora arriva un ciclo di partite molto dure…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non era scontato battere l’Empoli, ne sa qualcosa la Juve. E’ una squadra fastidiosa, e dovevi avere la testa dopo la sconfitta del derby. La Roma sta lì, quarto posto da sola, e va benissimo… La storia dell’inno? Forse non si rendono conto del motore che muove questo mondo, che non è l’inno della Serie A, ma quello della Roma, come dell’Inter, della Juve o del Napoli… Non è che stanno vendendo viti o lenzuola, ma una passione. E se continuano a dargli degli schiaffi, poi rischiano di pagare anche loro delle conseguenze…”

