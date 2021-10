Roma-Empoli 2-0, i voti dei quotidiani: Pellegrini trascina, Mkhitaryan torna decisivo. Sufficienze per Darboe

NOTIZIE ROMA CALCIO – Mkhitaryan e Pellegrini si contendono oggi la palma di migliore in campo per i quotidiani in edicola dopo la vittoria della Roma contro l’Empoli.

Mancini stacca Smalling, mentre a centrocampo sufficienza striminzita per Darboe. In attacco brillano tutti, da Zaniolo a Abraham, Nessuna insufficienza per i giallorossi, a dimostrazione della bella prestazione dei ragazzi di Mourinho.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Abraham 6,5. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 7, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori 6, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Vina 6,5; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 7.

IL TEMPO

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 7; Zaniolo 7, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.