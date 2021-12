“ON AIR!” – ROSSI: “Non sarà facile gestire una vittoria del genere”, DI GIOVAMBATTISTA: “Più forte l’undici giallorosso di quello atalantino”, ALIPRANDI: “Subito i rinforzi fin dai primi di gennaio”, CATALANI: “Freuler? Magari fosse”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Commentare la partita di sabato è anche abbastanza complicato. Noi qui a Roma siamo purtroppo più abituati a gestire le sconfitte e situazioni poco simpatiche. Questo Atalanta-Roma 1-4, anche per l’entità del punteggio, non sarà facile da gestire. Meno male che abbiamo una partita dopodomani, ci attende una risposta molto interessante. Per non parlare di quello che ci aspetta dopo il break natalizio. Sarà molto importante la gestione di questa vittoria. Sono stati smentiti una serie di luoghi comuni su Abraham, su Zaniolo, sugli scontri con le grandi… La Roma in una partita ha condensato una serie di risposte, che proprio per il fatto che sono arrivate tutte insieme non possono essere definitive… Io ho la netta sensazione che il Mou che gestisce il gruppo e il Mou che gestisce la comunicazione esterna sono due persone diverse, e forse anche per questo lo paghi il doppio… Lui mi dà la sensazione di avere ben chiara in testa la situazione, che studia molto l’aspetto della comunicazione e sa bene cosa dire. Sceglie accuratamente le parole, i concetti, i tormentoni…”

Luca Fallica (Radio Radio): “Siamo stati a dire tutta la settimana cosa manca alla squadra per contrastare le grandi e tornare in alto in classifica: il risveglio del nostro attacco. Il nostro attacco sabato è stato meraviglioso, la qualità data da Zaniolo e Abraham è stata fantastica. Non sempre potranno giocare in quel modo, ma sono quelle le partite in cui devono fare la differenza. Quando il gioco si fa duro, sono i duri che vincono le partite. E tutti sono stati duri, e i due attaccanti sono stati la nostra fanteria, che hanno vinto la guerra. Ci sono giocatori che sono determinanti per le partite più importanti, e non a caso sono quelli che costano di più… Le soddisfazioni sono continuate anche dopo la partita, non pensavo di poter godere così tanto dopo una vittoria: si continua a parlare della partita e lo sta facendo Gasperini, ed è una cosa fantastica… A me questo personaggio mi sta antipatico, ma di un’antipatia impressionante…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io l’avevo detto che la Roma avrebbe vinto a Bergamo. Quando Mourinho ha detto che andavano per vincere, si vede che aveva sentito il polso della squadra, che poi infatti ha asfaltato l’Atalanta. La Roma è cambiata? E’ diventata la Roma di Mourinho? Questa è la domanda che ci facciamo tutti quanti. Se tutti i giocatori sono concentrati è là che fa la differenza. Sabato è stato così, non hanno perso un affondo, hanno fatto tutto quello che andava fatto, e così gli hanno fatto quattro gol. Certo, non siamo diventato i migliori del mondo. Ma vinci 4 a 1 sul campo dell’Atalanta, è una vittoria limpida, li abbiamo asfaltati proprio… Zaniolo e Abraham hanno fatto quello che devono fare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La partita di mercoledì è fondamentale, ma le partite contro Juventus e Milan di gennaio ci diranno se la Roma ha davvero fatto quello scatto. Noi non abbiamo colto il segnale che aveva dato Mourinho in conferenza stampa quando diceva che non avrebbe firmato per il pareggio. Mou ci ha dimostrato di essere limpido nel descrivere la verità, anche quelle che non ci piacciono. Come quando parla delle assenze: se ci mancano 6 giocatori, quando giochi con squadre come l’Inter non ce la puoi fare. Quando te ne mancano tre, invece puoi giocartela con tutti. La vittoria di Bergamo l’ascriverei a Lui con la “L” maiuscola, e cioè a Mourinho: l’ha preparata bene tatticamente e l’ha preparata bene nella testa dei giocatori…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io credo di aver capito un paio di cose: che la Roma senza Smalling non può giocare a calcio, lo vado dicendo da un po’ di tempo e sabato ne ho avuto la conferma. E poi che Zaniolo è tornato a fare lo Zaniolo. La vittoria di ieri è stata una soddisfazione di cui avevamo bisogno… Le parole di Gasperini? Lui si lamenta spesso. Ieri ho visto Milan-Napoli e il gol annullato ai rossoneri è ridicolo. Juan Jesus, che ha giocato una grande partita, non era assolutamente ostacolato da Giroud. Qui non si capiscono più le regole, non si capisce più niente. Il gol annullato all’Atalanta? Pensavo che ci fosse stato un fallo di mano, devo dire che l’ho rivista 10 volte e non capivo. E’ chiaro che Gasperini si lamenti, ma a parte questo la partita l’hai vinta, e pure bene. A me di quello che pensa Gasperini non mi importa nulla, mi prendo questa vittoria come una manna dal cielo. Se poi a gennaio prendiamo Freuler, e magari fosse, le cose potrebbero cambiare…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Sul mercato di gennaio arriverà qualcosa, che deve essere qualcosa di importante, anche se saranno dei piccoli innesti… Che sia Grillitsch o Freuler, l’importante è che arrivino a inizio di gennaio, perchè le partite di gennaio valgono come quelle di aprile. Io mi aspetto che se apre il mercato il 3 gennaio, che il 4 o il 5 arrivi subito il centrocampista e il terzino destro. Il problema è che non penso sarà così. Se mi arriva Grillitsch il 30 gennaio, ti sei perso quelle 4-5 partite che sono molto importanti…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha giocato la partita perfetta, io la mattina ero in diretta e guardando le formazioni che davano le due squadre disposte a specchio ho detto che mi prendo sempre i giocatori di Mourinho rispetto a quelli dell’Atalanta. La differenza sabato l’ha fatta il gioco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma che ha vinto sabato con l’Atalanta è una squadra che ti può mettere in difficoltà, mentre quando abbiamo giocato con l’Inter non abbiamo toccato palla. Questo credo che sia un segnale importante. Sugli episodi arbitrali faccio fatica a dare un parere. La Roma ha sfruttato al meglio tutte le situazioni, l’Atalanta c’ha provato, ma Mourinho l’ha costretta ad una situazione sporca. La Roma merita un 7,5 in pagella. I gol arrivati sabato danno fiducia alla squadra ma poi arriveranno squadre come la Samp che cercheranno di metterti in difficoltà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La vittoria di Bergamo è stata la vittoria di Mourinho, oltre che di Zaniolo o Abraham. Non ci sono delle antipatie pregresse, noi quando serve critichiamo o elogiamo, nessuno di noi ha parlato di una partita finita già prima di iniziare. Merito della Roma, ha fatto una partita straordinaria. Possiamo dirlo: Mourinho non è affatto bollito. Ha commesso degli errori ma sabato ha riparato tutto…”

