Ora anche la posizione di Ghisolfi non è più così salda

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Florent Ghisolfi, e adesso? Alla luce delle dimissioni di Lina Souloukou, anche la posizione del responsabile dell’area tecnica non sembra più salda come poteva far pensare il contratto triennale firmato dal dirigente a giugno.

A scriverlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. D’Urso). Una presenza finora quasi invisibile, la sua. Mai presentato ufficialmente, il dirigente vicino alla manager greca è stato ingaggiato per sviluppare il piano triennale della proprietà statunitense, che era iniziato con De Rossi allenatore.

Di certo, Ghisolfi è rimasto ora praticamente solo rispetto all’assetto di questa estate e bisognerà capire come potrà interagire eventualmente con il nuovo capo dello staff dirigenziale che i proprietari individueranno. Ieri il ds francese ha abbracciato Juric prima della partita, è sceso sul terreno dell’Olimpico e poi ha seguito il tris della Roma in tribuna. La contestazione non l’ha coinvolto. Ma ora anche lui è in attesa di scoprire il futuro. I Friedkin, per adesso, non si sono fatti sentire, ma tutto può cambiare in un giorno.

Fonte: Gazzetta dello Sport

