Roma i Friedkin si affidano alla Egon Zehnder per scegliere il nuovo CEO

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le dimissioni di Lina Souloukou, avallate dai Friedkin che non avevano apprezzato la gestione del club degli ultimi mesi, ora si apre la corsa alla successione della dirigente greca.

L’edizione odierna di Leggo ha avanzato i nomi dei primi candidati: in corsa ci sarebbero gli ex Gian Paolo Montali, Umberto Gandini e addirittura anche Rosella Sensi, oltre a Zvonimir Boban. I tifosi invece vedrebbero bene in quel ruolo Zibì Boniek, accostato più volte al club giallorosso.

I Friedkin dunque starebbero valutando di inserire in società una figura più vicina alla tifoseria romanista, che conosca meglio la piazza e la realtà capitolina, ma non è scontato che alla fine operino quel tipo di scelta.

Stando a quanto riferisce oggi Il Tempo (F. Biafora) a scegliere il prossimo Ceo giallorosso non saranno direttamente i texani. I presidenti hanno infatti demandato alla Egon Zehnder, società specializzata nella valutazione e reclutamento di responsabili business di alto profilo, il compito di individuare i candidati migliori per quel ruolo. L’ultima parola poi spetterà a Dan e Ryan.

