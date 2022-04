Osimhen o Abraham? Napoli-Roma si decide in attacco

NOTIZIE AS ROMA – La sfida tra Osimhen e Abraham ha origini nigeriane. Il primo è nato a Lagos, il secondo ha il papà che proviene da Baylesa. Entrambi con i loro gol ora valgono più di quanto sono stati pagati, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M.Cecchini – M.Nicita).

Il loro confronto comincia con la velocità. L’attaccante del Napoli in stagione ha raggiunto i 34,3 km/orari mentre quello della Roma si è “fermato” a 32,58. Niente male tenendo conto della struttura fisica.

Con il suo piede Osimhen ha messo a segno 7 dei 12 gol fatti ed è molto bravo nell’anticipo. Abraham, invece, è una macchina: 13 gol di destro su 15. Oltre ad avere una conclusione potente ha dimostrato di essere molto bravo anche in acrobazia. Con il piede debole entrambi devono crescere molto.

La maschera non ha limitato i colpi di testa del nigeriano: 4 gol su 7 da quando ha la protezione. L’inglese, invece, ha segnato soltanto un gol di testa in questo campionato. Osimhen ha segnato sempre da dentro l’area e più nello specifico negli ultimi 16 metri. Abraham è stato anche molto sfortunato con i pali, ben 5 colpiti in Serie A.

Nel dribbling il napoletano punta l’avversario e prova a superarlo così, mentre ad Abraham il dribbling riesce spesso: 27 riusciti con una media di 0,87. Entrambi hanno un grandissimo legame col proprio allenatore e il loro prezzo si è alzato di molto.

