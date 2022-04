Roma, lumicino Champions

AS ROMA NEWS – La sorpresa nell’uovo di Pasqua è una piccola speranza ritrovata per la Champions, scrive oggi Il Tempo (A. Austini). Dopo lo stop della Juventus contro il Bologna, la Roma ha il dovere di provarci domani a Napoli.

Sarà una Pasquetta piena di significati al Maradona dove Spalletti dovrà rispondere alle milanesi, mentre la Roma ha la possibilità di portarsi a tre punti dal quarto posto. Bisogna, però, anche guardarsi indietro perchè c’è ancora la lotta con Lazio, Fiorentina e Atalanta.

Mourinho se la giocherà al massimo e ha deciso di restare in silenzio alla vigilia della partita. La preparazione alla gara non cambia nonostante la festività. Oggi allenamento e successivo pranzo a Trigoria, poi nel pomeriggio la partenza per Napoli.

Il tecnico dovrebbe cambiare al massimo un paio di pedine ed è possibile un turno di riposo per Cristante e Mkhitaryan. Completamente recuperato Pellegrini, mentre Zaniolo punta a giocare di nuovo con Abraham. Oggi verranno sciolti gli ultimi dubbi.

L’arbitro sarà Di Bello con cui la Roma non vince da 9 partite. Quest’anno ha diretto la partita di Coppa Italia contro l’Inter ammonendo Mourinho per non precisati motivi. Non ci sarà alcun tifoso romanista. La trasferta a Napoli continua ad essere bandita dalla morte di Ciro Esposito nel 2014. La vendita dei biglietti è vietata ai residenti di Roma e provincia, a differenza di quanto accade per la partita dell’Olimpico.

Fonte: Il Tempo