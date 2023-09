Osimhen rompe col Napoli: tolto il like al club e tutte le foto con la maglia azzurra

ALTRE NOTIZIE – Il caso Osimhen deflagra clamorosamente nella notte dopo che l’agente del nigeriano, Roberto Calenda, aveva manifestato il suo malumore per un video postato dal Napoli su Tik Tok e poi rimosso in cui l’attaccante si ritiene preso in giro per il rigore sbagliato nell’ultima giornata di campionato.

“Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato”, ha tuonato Calenda, sempre sui social.

“Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare”.

Alle parole del procuratore sono seguiti i fatti di Osimhen: Victor ha rimosso dal suo Instagram tutte le foto con la maglia del Napoli e ha smesso di seguire il profilo del club. Il nervosismo di Osimhen era emerso al momento della sostituzione nella partita col Bologna: un gesto di disappunto nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia, con cui si è chiarito nella giornata di lunedì.

La crisi nei rapporti col Napoli ha un peso tanto più significativo in questo momento in cui non è ancora nero su bianco il rinnovo di contratto. Il giocatore attraverso i suoi rappresentanti sta trattando a oltranza sin da questa estate: con l’accordo attuale in scadenza nel 2025, una rottura rischia di essere il preludio a una cessione in estate, se non addirittura a gennaio.

Fonte: Gazzetta.it