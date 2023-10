PALLADINO: “Il Monza ha fatto una grande partita, non meritavamo di perdere. L’espulsione di D’Ambrosio? Mi è sembrata un’entrata pulita…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Raffaele Palladino, allenatore del Monza, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli ai microfoni dei giornalisti:

RAFFAELE PALLADINO A SKY SPORT

Le parole di Mourinho?

“Sono d’accordo con la sua analisi. Io non voglio fare polemica, se no per tre giorni si parla solo di quello che succede fuori dal campo, che sono cose che possono succedere. Lui è un grande comunicatore, noi dobbiamo spostare l’attenzione sul campo. Il Monza ha fatto una grande partita, i ragazzi hanno dato tutto in dieci in un ambiente difficile e ne sono orgoglioso. In dieci contro undici abbiamo fatto molto bene, abbiamo rischiato zero a parte una palla alta. Abbiamo avuto anche tre quattro occasioni. Non meritavamo di perdere, ma sono orgoglioso della partita dei ragazzi”.

Avete creato più in dieci nel secondo tempo.

“Vogliamo sempre proporre, è inutile fare barricate. Le partite si perdono anche difendendo sulla linea di porta. La Roma è stata brava nei duelli individuali, potevamo far meglio nel primo tempo ma nel secondo tempo ho avuto una grande squadra, una bella reazione e i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato il cuore. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi”.

L’espulsione di D’Ambrosio? Vignato ha avuto un ottimo impatto:

“Non commento gli episodi arbitrali, non l’ho nemmeno rivisto. Massima solidarietà agli arbitri. Sicuramente è entrato in maniera decisa, ma è quello che chiedo ai miei difensori. Non sono arrabbiato con lui. Cercava la palla, purtroppo succede. Sono arrabbiato se la prossima volta non va su quella palla. Vignato è un grandissimo talento, sta crescendo molto. Credo molto in lui, è entrato con personalità, da veterano. Ha messo in difficoltà la Roma, non ha giocato dall’inizio perché ha avuto un fastidio in settimana. Sono molto contento di lui”.

Il Monza gioca sempre il suo calcio, complimenti. Come sta Ciurria?

“Ciurria non poteva essere a disposizione. Nella rifinitura ha avuto un risentimento, non era grave. Lo abbiamo portato, io tengo molto a lui, oggi non l’ho voluto rischiare. Era in panchina perché voleva stare con il gruppo. Oggi non poteva entrare perché rischiava di farsi male”.

RAFFAELE PALLADINO A DAZN

C’è dell’amaro in bocca?

“Sì, meritavamo di più. La squadra ha dato tutto anche in 10 contro 11 per più di 50 minuti. Non ci siamo snaturati, vedo il positivo. Sono orgoglioso”.

Vignato?

“Un grandissimo talento, ci crediamo: è un 2004. Oggi è entrato con personalità: dribblava, strappava e poteva fare anche gol. Non era al 100% e sono soddisfatto di lui, come di tutti quelli che sono entrati”.

L’espulsione di D’Ambrosio?

“Prendo il positivo: non ci era mai successo e ci doveva far crescere. Ho visto una squadra che non si è snaturata, a tratti abbiamo messo in difficoltà una grande squadra. Sono felice, è normale che 11 vs 11 era diverso. Nulla contro D’Ambrosio, anzi mi arrabbio se lascia l’avversario libero”.

Il giallo è esagerato?

“Non giudico gli errori arbitrali. Alleno i miei giocatori ad essere aggressivi, mi sembrava un’entrata pulita, ma va bene così. Parliamo del campo”.

Cosa hai detto alla tua squadra?

“Sei consapevole che in Serie A devi avere più soluzioni. Si preparano più gare per giocarne una. A fine primo tempo ha detto che potevamo crescere, giocando all’Olimpico in 10 vs 11. La squadra lo ha fatto e sono orgoglioso”.

La rosa è un po’ corta?

“Possiamo sopperire alle assenze di Caprari e del Papu, che speriamo di vedere cosa succede nelle prossime settimane. Abbiamo tante soluzioni, io non guardo gli assenti, ma chi c’è”.