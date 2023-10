ROMA-MONZA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esulta all’ultimo grazie al gol di El Shaarawy, a segno nel finale di gara contro un Monza che aveva resistito fino al 90′ nonostante l’inferiorità numerica.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i brianzoli nel match valido per la nona giornata di campionato:

Rui Patricio 6,5 – Poco indaffarato nel primo tempo, paradossalmente la sua partita diventa più complicata nella ripresa, quando il Monza deve giocare in dieci. Sempre attento nelle conclusioni dalla distanza degli ospiti.

Mancini 7 – Massiccio. Non lo ferma nemmeno un brutto colpo al piede. Provvidenziale su Vignato. Su di lui ci si può sempre contare.

Cristante 6,5 – Mourinho preferisce confermarlo al centro della difesa e lui risponde presente. Nella ripresa si sposta a centrocampo. Solo una piccola sbavatura in una partita altrimenti di buon livello.

Ndicka 6 – Parte col brivido, poi si sintonizza sul match. Il Monza gli lascia tutto il tempo per impostare, e lui capisce in ritardo che deve prendersi la responsabilità di tentare il lancio. Dal 73′ Llorente 6 – Mou passa alla difesa a quattro e lui gioca con buona attenzione, soffrendo però le ripartenze veloci dei brianzoli.

Karsdorp 6 – Non è appariscente quando attacca, e non è sempre impeccabile nelle coperture, ma sa farsi trovare pronto nei momenti importanti del match. Dal 73′ Zalewski 6,5 – Giorni difficili per lui. Entra in campo con buon piglio, da un suo cross nasce il gol della partita.

Bove 6 – Qualche errorino con la palla tra i piedi, ma sempre bravo a inserirsi con continuità in area avversaria. Dal 61′ El Shaarawy 7 – Mourinho lo mette in campo per stappare un match bloccato. Non sembra riuscirci fino all’ultimo minuto del tempo regolamentare, quando trova il destro che vale tre punti pesantissimi.

Paredes 5,5 – Primo tempo complicato perchè il Monza lo marca stretto, lasciando che sia Ndicka a fare il regista della squadra. Nella ripresa, con la superiorità numerica non riesce a sfruttare i maggiori spazi.

Aouar 5,5 – Fallisce un gol di testa colpendo troppo centralmente. In difficoltà contro la densità dei brianzoli in mezzo al campo. Nel secondo tempo non cresce come ci si aspettava.

Spinazzola 6,5 – Il migliore per distacco nel primo tempo: attacca con efficacia, dai suoi cross nascono le azioni più pericolose dei giallorossi. Nella ripresa cala di intensità e Mou lo cambia. Dal 79′ Kristensen 6,5 – Prezioso nelle palle alte, riesce a incidere nel finale di gara entrando nell’azione del gol partita.

Belotti 6,5 – Prima mette Aouar davanti alla porta con un cross al bacio, poi fa espellere D’Ambosio con due gialli, uno a inizio partita e uno prima dell’intervallo. Nella ripresa non riesce ad accendersi e il mister preferisce toglierlo. Dal 61′ Azmoun 6,5 – Nella mezz’ora a disposizione fa capire di avere dei numeri interessanti: un bell’assist per Lukaku e un palo clamoroso che avrebbe meritato maggior fortuna.

Lukaku 6 – Chiede palla sui piedi, ma la squadra non riesce ad accontentarlo per oltre 35 minuti. Nella ripresa ha qualche chance di colpire, ma oggi gli manca il guizzo decisivo. Resta comunque molto prezioso nell’impegnare sempre un paio di difensori avversari.

JOSE’ MOURINHO 6 – Coraggioso nei cambi, alla fine le sue mosse si rivelano vincenti. La Roma non gioca una partita memorabile ma coglie una vittoria importante e tutto sommato meritata che serve a ridare una certa decenza alla classifica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini