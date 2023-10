RUI PATRICIO: “Vittoria importante, dobbiamo continuare a non subire gol. Le critiche? Penso solo a fare il mio lavoro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rui Patricio parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Monza.

Di seguito tutte le dichiarazioni del portiere giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Quarta vittoria di fila, potete lottare per il quarto posto?

“Dobbiamo fare il nostro lavoro sempre bene. Dobbiamo continuare così. Oggi è stata una partita difficile, ma abbiamo vinto. La cosa più importante è vincere tutte le partite”.

È bello vincere all’ultimo?

“L’importante è vincere, non cambia il minuto. Oggi è stata una partita molto difficile, il Monza ha giocato molto bene, ma abbiamo vinto e per noi è importante questo”.

Dopo una partenza difficile, avete subìto un solo gol nelle ultime partite, come mai?

“Non è cambiato nulla, dobbiamo continuare così. Abbiamo preso un gol in quattro partite? Ne dobbiamo subire zero nelle prossime quattro”.

Alcuni dicono che la Roma dovrebbe cambiare il portiere, come vivi questa cosa?

“Io penso solo a fare il mio lavoro. Gioco da tanti anni, la cosa più importante è fare il mio lavoro”.