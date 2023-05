PALLADINO: “Sul finale pensavo di vincerla. La panchina della Roma è stata scandalosa. Chiffi non ha sbagliato nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Raffaele Palladino, allenatore del Monza, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo U-Power Stadium contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli ai microfoni dei giornalisti:

Siete riusciti a creare difficoltà alla Roma con grande qualità. Se in futuro dovesse bussare qualche squadra…

“Io sono concentrato sul finale di stagione, quello che verrà lo valuteremo”.

Credeva di vincerla?

“Si, vedevo che la squadra c’era. Abbiamo fatto una gara coraggiosa contro una squadra difficile, che ti fa giocare sporca e che è molto aggressiva. Loro sono bravi sui piazzati, noi abbiamo fatto una partita di coraggio e sostanza. Sono soddisfatto, anche se alla fine volevo provare a vincerla. Ma ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo dato continuità di prestazione e risultati”.

Galliani le ha promesso qualche acquisto per il prossimo anno?

“Berlusconi e Galliani sono ambiziosi, vogliono costruire squadre forti. Ti stimolano ogni giorno, mi hanno detto che hanno grandi ambizioni per il prossimo anno. Ma io penso al finale di stagione, mancano ancora 5 partite e possiamo giocarcela con tutti”.

PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

Il pareggio è giusto? Come giudica Chiffi?

“Chiffi è uno dei migliori arbitri e non ha sbagliato nulla, ovviamente per quello che mi riguarda. Non ho mai visto protestare così una panchina avversaria, è una roba scandalosa quella che hanno fatto oggi. Chiffi è stato perfetto ed ha arbitrato molto bene. Il Monza ha fatto una prestazione di spessore, livello, sostanza e carattere. La Roma ci ha fatto giocare male tecnicamente e ci ha fatto giocare sporco perché spezza tutte le linee di passaggio ed è brava a sfruttare gli errori degli avversari. Noi siamo stati bravi ad adattarci al tipo di gioco e nella ripresa abbiamo fatto bene. La gara, poi, è stata spezzettata, abbiamo provato fino alla fine a trovare il guizzo finale, ma va bene così”.

L’errore di Di Gregorio è costato il gol…

“Lui è un fenomeno e un grande portiere, deve continuare a giocare così. Non mi importa dell’errore tecnico, se decidiamo di costruire da dietro ci può stare. Deve continuare così e se non lo fa mi arrabbio”.

C’era la possibilità di inserire Sensi?

“Avevo intenzione di metterlo dentro, però la gara era molto fisica e sporca, con tutti duelli e seconde palle. Avevo paura solamente di questo”.

Ha un pizzico di rammarico per non aver vinto questa partita viste alcune buone chance?

“Sono sincero, alla fine Di Gregorio ha fatto una grande parata. Era una sfida molto complicata, loro sono pericolosi tecnicamente ed hanno calciatori forti. Il Monza se l’è giocata e sono soddisfatto, la mia filosofia è giocarcela con tutti e da questo punto di vista sono contento, molto”.

E’ stato premiato come migliore allenatore del mese…

“Questo premio lo condivido con il mio staff e lo dedico a loro. Lavorano con me e per me 10 ore al giorno. Si lavora in team, da squadra. Li ringrazio davvero tanto”.