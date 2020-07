Pallotta: “Jeff Mallett? Non lo conosco”. E con l’ok allo stadio Jim potrebbe rimanere

ULTIME NEWS AS ROMA – Anche l’ultimo nome uscito fuori nelle ultime ore è stato depennato. Si tratta di Jeff Mallett, imprenditore canadese che ieri era stato accostato alla Roma. Ipotesi subito gelata dallo stesso patron del club giallorosso.

“Non lo conosco”, ha replicato seccamente Pallotta a chi gli chiedeva notizie al riguardo nel virgolettato riportato oggi da Il Messaggero. Al momento dunque sembra esserci solo Dan Friedkin, che però è fermo alla proposta (rifiutata) di diverse settimane fa.

Il cambio di proprietà, scrive oggi Il Messaggero, non è poi così scontato. Non è infatti da escludere l’ipotesi che Pallotta decida alla fine di restare alla guida della Roma nel caso in cui dovesse arrivare il tanto atteso via libera allo stadio.

Fonte: Il Messaggero