Roma, altro scivolone. Fonseca ora rischia

AS ROMA NEWS – La Roma perde la terza partita consecutiva, battuta ieri a Napoli dai ragazzi di Gattuso per 2 a 1. Una sconfitta che oggi alcuni giornali ammorbidiscono. Il Messaggero titola: “Roma discreta ma ancora ko“, la Gazzetta dello Sport parla di “squadra che sta reagendo”, mentre è più severo Leggo che parla di “Deriva Roma” ma che soprattutto mette in bilico la posizione dell’allenatore.

Stando a quanto riferisce Leggo (F. Balzani) Fonseca adesso rischia seriamente di non essere confermato a fine stagione. Il posto sulla panchina della Roma al momento non sembra scricchiolare, ma al termine del campionato il portoghese “rischia di pagare per tutti”, titola il quotidiano.

Nonostante le rassicurazioni di James Pallotta, Fonseca è sotto esame. Il tecnico portoghese anche ieri ha dato segni di confusione, inserendo Zaniolo dopo aver dichiarato 4 giorni prima che non era pronto nemmeno per andare in panchina e ignorato Perez che era stato tra i migliori con l’Udinese. Adesso però l’inversione di rotta: basta esperimenti, da ora in avanti si proseguirà senza troppi stravolgimenti di modulo e formazione.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport