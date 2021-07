Pallotta replica alla Raggi: “Eravamo pronti a spendere 750 milioni per lo stadio. Per il bene di Roma, eleggete un sindaco competente”

AS ROMA NOTIZIE – L’ex presidente della Roma James Pallotta torna a parlare del suo passato da patron del club giallorosso e in particolar modo del progetto stadio di Tor di Valle che la giunta Raggi ha definitivamente cancellato ieri con la revoca della pubblica utilità.

“Eravamo pronti a spendere 750 milioni di euro per un nuovo stadio, Goldman Sachs e altri potrebbero confermarlo e il sindaco fa questi commenti oggi?“, la replica piccata alle parole della sindaca sull’addio al progetto presentato anni fa da Pallotta.

“Per il bene di Roma vi prego di eleggere un nuovo sindaco competente“, conclude duramente Pallotta con una pesante stilettata alla sindaca in carica.

We were prepared to spend 750 million euros for a new stadium and Goldman and others could attest to that and the mayor makes these comments today? For Rome’s sake please please get a new competent mayor

