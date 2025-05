Panchina Roma, giorni decisivi: Pioli si avvicina, i tifosi sperano in Allegri

Il tempo stringe, l’addio di Claudio Ranieri è dietro l’angolo e a Trigoria il conclave è già in corso: serve un nuovo condottiero per la Roma che verrà. Nomi, voci, suggestioni. Ma nelle ultime ore un profilo ha ripreso quota con forza: Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano, reduce da un’esperienza deludente all’Al-Nassr in Arabia Saudita, è vicino al capolinea con Cristiano Ronaldo e soci. L’eliminazione in semifinale di Champions asiatica contro il Kawasaki Frontale è stata l’ultima goccia, accompagnata da un siparietto imbarazzante con un giornalista che, in conferenza, gli ha gridato “Aeroporto, aeroporto!”, tra lo sconcerto generale. Pioli ha risposto con lo sguardo, poi ha lasciato la sala stampa. Più eloquente di così…

La sua avventura araba sembra al tramonto e il ritorno in Italia lo stuzzica. A Roma, più che altrove. I contatti con i Friedkin risalgono a prima dell’approdo a Juric, ipotesi poi naufragata per l’offerta indecente ricevuta dallo stesso Pioli dal Golfo. Ora i tempi sembrano maturi per riprendere il discorso: Ranieri, che con lui ha condiviso l’esperienza alla Fiorentina negli anni ’90, ne sarebbe sponsor convinto. E il fatto che l’ultima all’Olimpico contro il Milan sarà proprio il 7 maggio – data anche dell’inizio del conclave vaticano – è un segnale che i tifosi giallorossi non trascurano. Si attendono solo le famose “fumate”.

Gli altri nomi? Cesc Fabregas continua a flirtare con i rumors ma ha detto di trovarsi benissimo a Como. Farioli, pupillo di Ghisolfi, non convince: il tecnico dell’Ajax sogna la Premier o il Bayer Leverkusen. E resta sempre quel “mister X” pronto a spuntare dal cilindro dei Friedkin, abituati a mosse a sorpresa (leggasi Mourinho): il nome che la piazza romanista sogna è Allegri.

Pioli, però, è lì. Non scalda i cuori come altri, ma ha un curriculum di tutto rispetto, ha vinto uno scudetto a Milano e conosce la Serie A come pochi. E oggi la sua candidatura non è più un’idea, è una possibilità concreta. Da “Pioli out” a “Pioli in”, con destinazione Trigoria.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero