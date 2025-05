Roma, un altro uomo dei Friedkin al comando. Ma il club resta senza guida

La Roma ha un nuovo Chief Financial Officer. Si chiama Jason Morrow, viene dal Texas ed è l’ennesimo uomo di fiducia dei Friedkin. Esperto di contabilità, nessuna esperienza nel calcio. Il suo arrivo, però, non scalda l’ambiente. Perché la sensazione – anche a Trigoria – è che la proprietà americana, a quasi cinque anni dall’acquisizione del club, continui a muoversi dietro le quinte. Più distante che realmente coinvolta.

Nel frattempo, la Roma è ancora senza CEO. Sono passati quasi otto mesi dalle dimissioni di Lina Souloukou e la casella resta vuota. Lo stesso discorso vale per l’allenatore della prossima stagione: Ranieri, che saluterà tra pochi giorni, resterà come “senior advisor”, ma non è chiaro cosa comporti davvero questo ruolo, come ha ammesso lui stesso.

L’ultima apparizione pubblica del presidente Dan Friedkin in città risale a più di un anno fa: Roma-Sassuolo, in tribuna all’Olimpico. Poi, il nulla. In questi giorni, però, si sono visti a Trigoria alcuni emissari del Friedkin Group – Eric Williamson, Ana Dunkel e Ed Shipley – a conferma che qualcosa si muove, anche se lontano dai riflettori.

Tuttavia, il loro passaggio nella Capitale è coinciso con l’ennesimo slittamento della presentazione del progetto definitivo per lo stadio a Pietralata. Il sindaco Gualtieri continua a sollecitare, le istituzioni restano dalla parte del club, ma la Roma non ha ancora consegnato i documenti richiesti.

Nel frattempo, l’avvocato Lorenzo Vitali – oggi chief administrative officer e general counsel – è diventato il volto istituzionale della società. Tocca a lui rappresentare il club in tutte le sedi formali. Intanto, la squadra si gioca un posto in Champions, ma fuori dal campo la strategia continua a sembrare fumosa. Troppo, per un club con ambizioni da vertice.

Fonte: Corriere della Sera