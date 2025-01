PAREDES: “Dobbiamo migliorare fuori casa. Futuro? Non lo so, vivo la mia carriera giorno per giorno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes parla ai microfoni dei giornalisti al termine di AZ Alkmaar-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa all’AFAS Stadion:

Con questa sconfitta non potete arrivare tra le prime 8. Come mai questo passo indietro?

“Lo sapevamo e ci dispiace, ci tocca giocare i playoff. Bisogna migliorare fuori casa, i gol che facciamo in casa li dobbiamo fare anche in trasferta”.

In trasferta prendete troppi gol in ripartenza.

“È un aspetto che dobbiamo migliorare, purtroppo è andata così e come detto bisogna migliorare”.

Delusione forte?

“Sì, come hai detto dispiace perché venivamo da buone partite anche fuori casa. Venire qui e fare questa prestazione dispiace tantissimo”.

Le difficoltà nel primo tempo? Quando scopriremo il tuo futuro?

“Abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi nel primo tempo. Con l’ingresso di Matias abbiamo creato un po’ di più ma non è bastato. Sul futuro non lo so, veramente. Vivo la mia carriera giorno dopo giorno, vedremo cosa accadrà”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!