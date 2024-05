Paredes, in arrivo l’offerta del Club America. Ma per De Rossi è incedibile

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Leandro Paredes piace al Club America, squadra che milita nel massimo campionato messicano e che sembra intenzionata a fare sul serio per tentare la Roma e il calciatore.

Secondo quanto riferito da Victor Morales, giornalista di ESPN, ci sarebbe stato un contatto fra il club, l’agente e il calciatore stesso per sondare il terreno con i diretti interessati.

Possibile che nei prossimi giorni possa arrivare alla Roma un’offerta per il numero 16, ma difficilmente l’affare può trovare terreno fertile: la destinazione non sembra in grado di far vacillare l’argentino, che resta un giocatore imprescindibile per Daniele De Rossi.

