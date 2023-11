La formazione anti-Udinese: Paredes vince il ballottaggio con Bove, Karsdorp e Spinazzola sulle fasce

NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes ancora in cabina di regia, con Cristante e Pellegrini intermedi. Questa dovrebbe essere la scelta fatta da Josè Mourinho per la partita di questo pomeriggio contro l’Udinese.

Tutti i quotidiani oggi in edicola infatti puntano su questo assetto. In difesa terzetto obbligato formato da Mancini, Llorente e Ndicka, mentre sulle fasce Karsdorp e Spinazzola saranno preferiti a Kristensen e Zalewski, che partiranno dalla panchina.

In attacco non ci sono dubbi: Dybala e Lukaku ripartiranno dal primo minuto. Belotti e soprattutto Azmoun saranno le carte da giocarsi a partita in corso.

Questo dunque l’undici giallorosso: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku.

Fonti: Gasport / Corsport / Corsera / Il Tempo / ll Messaggero / Tuttosport