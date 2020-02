Pastore, calvario senza fine: ora si teme l’intervento chirurgico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un calvario senza fine, senza apparente via d’uscita quello che sta vivendo Javier Pastore. Dopo un avvio di stagione che faceva ben sperare, l’argentino è tornato di nuovo in infermeria.

Il problema all’anca sembrava cosa da poco, ma i giorni sono diventati settimane, poi mesi di stop. Il suo caso, scrive l’edizione odierna de “Il Messaggero” (A. Angeloni), preoccupa molto.

Questo edema osseo non gli passa, anzi, gli crea problemi sia in campo che nella vita di tutti i giorni. Pastore si è fatto visitare anche in Spagna e a giorni effettuerà un altro controllo. Il timore è che il giocatore debba ricorrere a un intervento chirurgico. Per adesso c’è solo sofferenza (da parte sua) e preoccupazione (chi gli sta intorno).

Fonte: Il Messaggero