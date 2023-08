PAULO SOUSA: “Non abbiamo concesso molto alla Roma. Sono contento, abbiamo giocato faccia a faccia con loro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni dei giornalisti:

Nel finale avete pagato la disattenzione su palla inattiva. C’era la sensazione che si potesse portare a casa questa partita.

“Sì, abbiamo fatto anche una grande fase di costruzione. I due gol sono stati bellissimi. Non abbiamo concesso tanto alla Roma, solo due disattenzioni. Sul secondo gol non sembrava essere calcio d’angolo, ma c’è stata anche una disattenzione nostra. Sono felice per i ragazzi, la preparazione è stata difficile. I miei ragazzi sono stati equilibrati e concentrati. Inizialmente non siamo riusciti ad avere una pressione alta, volevamo Mazzocchi sul braccetto della Roma per non farli costruire, ma non ci siamo riusciti inizialmente. Dopo abbiamo cambiato e siamo migliorati dal punto di vista della prestazione. Siamo stati anche condizionati dai gialli, la Roma era tornata in campo fresca e noi non avevamo gli innesti per andare in avanti. Abbiamo dovuto prendere delle decisioni e questo ci ha fatto abbassare. Dia era l’unico che poteva darci profondità e per me è troppo poco. Sono felice per quello che siamo riusciti a fare, per l’interpretazione e per il coraggio di giocare faccia a faccia contro la Roma”.

La libertà di posizione di Candreva è stata determinante.

“Abbiamo abbassato Maggiore in fase di costruzione e ci ha dato tanto. La Roma cercava di prendere i braccetti con i trequartisti, ma Coulibaly ha creato loro tantissime difficoltà così come Candreva e Kastanos, che si sono scambiati posizioni e hanno messo in difficoltà la difesa avversaria”.

I gol di Candreva?

“Bellissimi, sono l’essenza del calcio. È un ragazzo straordinario, a fine partita ha fatto uno sprint di 30/40 metri per difendere. Con il suo impegno trascina la squadra e ci permette di conquistare punti”.

Iervolino le ha promesso un pezzo da 90. Sa chi è?

“Io parlo dei miei giocatori, non di quello che si sente dire. Ho parlato con la società e alcune cose non si sono concretizzate. Non parlo di un giocatore che non è nostro”.