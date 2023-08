Serie A, Lazio ribaltata dal Lecce (2-1). Juventus in scioltezza sul campo dell’Udinese (0-3)

ALTRE NOTIZIE – Vittoria netta della Juventus all’esordio in campionato: la squadra di Allegri ha travolto l’Udinese per tre a zero dopo un primo tempo quasi perfetto.

Vantaggio inziale di Chiesa, raddoppio di Dusan Vlahovic, quindi è Rabiot a chiudere i giochi prima dell’intervallo.

Crolla la Lazio a Lecce: dopo il vantaggio iniziale di Immobile, i salentini crescono nella ripresa e nei minuti finali ribaltano la squadra di Sarri.

Segnano prima Alqvist (85′) e poi Di Francesco (87′), tutto nel giro di pochi secondi, per il due a uno finale a favore dei padroni di casa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo