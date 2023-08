ROMA-SALERNITANA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma-Salernitana si conclude 2 a 2, esattamente come l’anno scorso. Ai giallorossi non basta un grande Belotti, a cui ha fatto da contraltare un super Candreva.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i campani nel primo match di campionato:

Rui Patricio 6 – Due tiri, due gol. Non ha particolari responsabilità però sulle reti incassate.

Mancini 6 – Non benissimo in occasione del gol del pareggio dei campani, ma per il resto gioca una buona partita.

Smalling 5 – Marca nel modo peggiore Candreva, permettendogli un facile gol. Non è da lui. Dal 64′ Paredes 6,5 – Entra bene in campo, si mette in luce con passaggi precisi e un assist per il gol del definitivo 2 a 2.

Llorente 6,5 – Partita attenta, bravo a difendere, abile anche quando prova a spingere.

Kristensen 5,5 – Troppo timido. Spinge poco. Dal 64′ Karsdorp 6 – Fa meglio del suo collega di reparto.

Aouar 7 – Partita completa, sia in fase di uscita di palla che quando c’è da recuperarla in mezzo al campo. Può crescere, ma l’esordio è positivo. Dal 91 Pagano sv.

Cristante 7 – Primo tempo sontuoso. Fa bene anche nella ripresa quando Mou lo sposta da regista difensivo.

Bove 6 – Parte molto bene, poi però commette qualche errore ingenuo. Il suo percorso di crescita è ancora agli inizi. Dal 64′ Renato Sanches 6 – Strappa subito applausi con una giocata delle sue. Offre un buon pallone a El Shaarawy, che manda sull’incrocio. Si vede che deve ancora inserirsi nel contesto, ma le qualità sono indubbie.

Spinazzola 6 – Partita dai due volti. Si fa apprezzare per un paio di spunti iniziali, poi la sua prestazione perde brillantezza ed esce dal campo tra i fischi. Ingenerosi. Dal 64′ Zalewski 6 – Porta nuova vivacità alla fascia. Bravo nel dribbling, un po’ meno quando crossa.

El Shaarawy 5,5 – Un fantasma per larghi tratti del match. Si risveglia a fine partita, quando diventa molto pericoloso per la retroguardia avversaria. Troppo tardi.

Belotti 8 – Segna tre gol, di cui uno cancellato per mezzo piede in fuorigioco. Sembra un giocatore completamente diverso da quello dell’anno scorso.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma butta via due punti, e paga a caro prezzo la mancanza di attaccanti che nella seconda metà della ripresa avrebbero potuto incidere sul risultato finale. La squadra ha più qualità in mezzo al campo, ma serve tempo ai nuovi arrivati e soprattutto occorrono rinforzi lì davanti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini