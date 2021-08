Pedro sempre più vicino alla Lazio, il trasferimento sarebbe ormai imminente (AGGIORNATA)

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Da esubero di lusso nella Roma a primo obiettivo della Lazio. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, Sarri sta spingendo per avere Pedro.

Aggiornamento ore 14:15 – Secondo quanto riporta il sito Calciomercato.com, sarebbe fatta per il trasferimento di Pedro alla Lazio. Il giocatore alla Lazio ritrova quindi Sarri, che già ha avuto come tecnico ai tempi del Chelsea.

NOTIZIA ORIGINALE – L’allenatore biancoceleste chiede da tempo rinforzi sugli esterni, e ora ha in testa la “pazza idea” Pedro, che nella Roma è considerato un indesiderato. Sarri non ha mai nascosto la stima che nutre per l’ex Chelsea e da qualche giorno avrebbe proposto a Tare e Lotito di prenderlo.

Lo spagnolo è più di una semplice idea, prosegue il quotidiano, tanto che ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti laziali e i procuratori del giocatore. Bisognerà parlarne con la Roma ed è una cosa che non è mai stata fatta da anni. Intanto la Lazio ha incassato l’assenso dell’attaccante.

Pedro, 34 anni, lo scorso anno ha giocato con la Roma 36 partite tra coppe e campionato, totalizzando 6 gol. Con Fonseca sembrava essere un intoccabile, poi il lento declino. Con Mourinho è finito fuori rosa, ma ora la sua carriera potrebbe proseguire nella Capitale, sponda Lazio.

Fonte: Il Messaggero