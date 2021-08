Roma, presentata la seconda maglia: domani l’esordio contro il Trabzonspor (FOTO – VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – La Roma presenta la maglia away per la stagione 2020-21 attraverso un annuncio sui canali social dove sono apparse le prime immagini della nuova divisa.

La cosiddetta seconda maglia sarà tutta bianca con l’ultima parte della maniche caratterizzate dalle strisce gialli, arancioni e rosse.

Questo il video di presentazione della nuova maglia griffata New Balance, che esordirà domani sera contro il Trabzonspor in Conference League.