Pellegrini ai tifosi: “Sto male come voi. Rispetteremo Ranieri e questa maglia, non mi va bene sentir dire il contrario”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’allenamento di ripresa a Trigoria, Lorenzo Pellegrini si è fermato all’esterno del centro sportivo per parlare con i tifosi. “La maglia della Roma va sempre rispettata. A Ranieri porteremo sempre rispetto, abbiamo sempre rispettato tutti gli allenatori. Certe cose vengono, certe cose no, ma il rispetto non è mai mancato, né per gli allenatori né per la maglia“, ha detto il capitano giallorosso.

“Sto male come state voi. A me dispiace per la situazione, soprattutto perché le cose non vanno e noi lo sappiamo, non è che siamo stupidi o che facciamo finta di niente o ce ne freghiamo – ha aggiunto -. Non funziona così, cerchiamo di fare tutto il massimo ma sentirmi dire che non c’è rispetto per la maglia non va bene. Da parte mia non accadrà mai, potete dirmi quello che vi pare, ma avrò sempre rispetto per questa maglia“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!