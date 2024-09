Pellegrini, altro stop: è in dubbio per l’Udinese. Pisilli verso la conferma dal primo minuto

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non è certo un momento fortunato per Lorenzo Pellegrini, il cui inizio di stagione è stato parecchio deludente.

Il capitano giallorosso, molto criticato da una fetta della tifoseria, continua a lamentare piccoli problemi fisici. Dopo lo stop in nazionale per un fastidio muscolare, stavolta è una botta al ginocchio accusata nel finale di Genoa-Roma a metterlo in dubbio per la prossima partita di campionato.

Ieri il calciatore, dopo che l’articolazione si era gonfiata, ha dovuto addirittura svolgere degli esami al Campus Biomedico per scongiurare guai peggiori. I controlli hanno tranquillizzato il centrocampista, la cui presenza contro l’Udinese resta in forte pericolo.

De Rossi, che ritroverà i ragazzi solo domani per cominciare a preparare la partita contro la capolista, spera di riavere a disposizione Enzo Le Fee. A partire favorito per un posto da mezzala è però Niccolò Pisilli: il giovane centrocampista ex Primavera ha ben impressionato e ormai è da considerarsi ben più di una semplice riserva nelle gerarchie del tecnico romanista.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera

