Vertice a Trigoria: dai Friedkin fiducia De Rossi

AS ROMA NEWS – Dan e Ryan Friedkin piombano a Trigoria. I texani, rispettivamente presidente e vicepresidente della Roma, hanno varcato ieri i cancelli del centro sportivo all’indomani del doloroso pareggio di Marassi.

La classifica langue, l’umore dentro la squadra è basso, e il blitz inaspettato dei proprietari ha subito scatenato un tam tam mediatico che vedeva Daniele De Rossi già in bilico con tanto di nomi più o meno improbabili di possibili sostituiti sulla panchina giallorossa.

Niente di tutto questo: DDR gode della fiducia della proprietà, che a lui si è affidato legandosi con un contratto di tre anni. Un progetto a lunga scadenza che di certo non verrà messo in discussione dopo 4 partite. I Friedkin hanno avuto un vertice con la dirigenza, mentre non è chiaro se ci sia stato o meno un faccia a faccia con l’allenatore.

La posizione di De Rossi, al momento, è salda, ma il tecnico sa che l’avvio di campionato non può lasciarlo tranquillo: la Roma dovrà fare punti nelle prossime due gare casalinghe se vuole uscire da un pantano insidioso.

Quella contro l’Udinese, capolista in solitaria dopo la vittoria di Parma, sarà una partita ad altissima tensione per la squadra giallorossa, chiamata a vincere a ogni costo. Intanto i Friedkin resteranno vicini a giocatori e tecnico in questa settimana così delicata. Per la Roma è arrivato il momento di vincere.

