Pellegrini di nuovo ko: botta al polpaccio in partitella, out contro la Juve

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini ci credeva davvero. Fino a venerdì si allenava a pieno regime, convinto di riprendersi un posto da titolare proprio in Roma-Juventus, la sfida che vale doppio: per la classifica, per il cuore, per la rivalità. Poi, la solita maledetta sliding door. Un contrasto duro durante la partitella, un colpo secco al polpaccio, e addio piani. Il dolore lo ha costretto a saltare l’ultimo allenamento: Ranieri lo ha comunque convocato, ma solo per la panchina. Impossibile scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, vederlo partire dal 1’.

Per Pellegrini è una beffa colossale. Perché era tornato a disposizione a Lecce dopo un altro stop, e anche se la prestazione non era stata indimenticabile, serviva continuità per rimettere in moto il motore. Invece, ancora una frenata. Ora Lorenzo punta il derby: la stracittadina in programma tra una settimana. La speranza è che le terapie facciano effetto e lo rimettano in piedi in tempo.

Non è la sua stagione, questo ormai è chiaro. Ma il campionato non è finito, e sette finali sono abbastanza per ribaltare tutto. A cominciare dal derby, che per Pellegrini – romano, romanista e capitano – non è mai una partita come le altre.

