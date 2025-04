Roma, una notte da brividi

AS ROMA NEWS – Otto finali da qui alla fine. Lo ripetono tutti a Trigoria, ma quella di stasera pesa più delle altre. Roma-Juventus non è solo una sfida di alta classifica, è una resa dei conti tra rivali storiche. Una partita che può indirizzare la corsa Champions, con punti pesanti da mettere sul tavolo e un messaggio chiaro da inviare a tutte le concorrenti: la Roma c’è.

Il calendario ha apparecchiato una 31ª giornata che sa di crocevia. Atalanta-Lazio alle 18, Roma-Juve alle 20:45, domani Bologna-Napoli. Tre scontri diretti che possono riscrivere la classifica e il destino di chi rincorre. La squadra di Ranieri, sesta a quattro lunghezze dal quarto posto, non ha alternative: serve vincere per agganciare proprio i bianconeri e superarli negli scontri diretti. Ma serve anche per alimentare una rincorsa che solo pochi mesi fa sembrava utopia.

Da novembre ad oggi, la Roma ha cambiato pelle. Ha risalito la classifica, ritrovato continuità e solidità. Viene da sette vittorie consecutive, ha ritrovato entusiasmo e un Olimpico pieno che promette di spingere come non mai. Il record personale di Ranieri in Serie A è a un passo, ma l’obiettivo vero è un altro: restare attaccati al treno Champions e giocarsela fino all’ultima curva.

E se il calendario è da incubo – dopo la Juve ci sono il derby, poi Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan – il fatto di poter giocare una partita a settimana e la compattezza ritrovata danno fiducia. L’identità è tornata, l’orgoglio pure. Ora serve il colpo grosso. Roma-Juve non è una partita come le altre. È uno spareggio. È una notte da dentro o fuori. E chissà che in tribuna non ci sia anche Dan Friedkin, assente da più di un anno. Di certo ci sarà Paulo Dybala, spettatore d’eccezione e uomo simbolo di una Roma che vuole prendersi ciò che sembrava perduto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini