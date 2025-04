Quanti dubbi per Ranieri: difesa, centrocampo e attacco, tanti rebus da sciogliere

NOTIZIE ROMA CALCIO – Claudio Ranieri si affida ai suoi uomini migliori per provare a battere la Juventus e portare la striscia di vittorie consecutive a otto. La Roma arriva al big match dell’Olimpico in buona salute, ma con qualche dubbio da sciogliere soprattutto a centrocampo e sulla fascia destra, orfana dello squalificato Saelemaekers.

Difesa confermata con un solo cambio: torna titolare Celik, pienamente recuperato, e si riprenderà molto probabilmente il posto nei tre di difesa accanto a Mancini e Ndicka. L’inserimento del turco consente a Mancini di tornare al centro, lasciando in panchina Hummels, fresco di annuncio di ritiro. Svilar sarà ancora una volta tra i pali, reduce da sei clean sheet nelle ultime sette partite.

Sulle corsie laterali nessuna novità a sinistra, dove Angeliño è ormai un punto fermo. A destra, invece, l’assenza di Saelemaekers pesa parecchio e costringerà Ranieri ad adattare El Shaarawy nel ruolo di esterno a tutta fascia. Una soluzione non ideale, ma necessaria, considerata la poca predisposizione di Stephan al lavoro difensivo sulla destra. Ma occhio anche alla carta Soulè, che Ranieri sta considerando seriamente.

Centrocampo con gerarchie in via di definizione. Paredes e Koné sono sicuri di una maglia. Per l’ultimo posto resta aperto il ballottaggio: Baldanzi è favorito su Pellegrini (in dubbio per una botta presa al polpaccio) per agire da mezzapunta, ma non è escluso l’inserimento di Cristante o Pisilli se Ranieri dovesse optare per un centrocampo più folto in stile 3-5-2. In quel caso, uno tra Soulé e Baldanzi resterebbe fuori. In attacco non si tocca Dovbyk, che guida il reparto offensivo giallorosso. L’ucraino, a quota 16 gol stagionali, cerca il primo centro pesante contro una big, dopo il rigore segnato a Bologna.

