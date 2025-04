Roma aspetta Friedkin: il presidente atteso all’Olimpico al fianco di Dybala

NOTIZIE AS ROMA – Due tifosi speciali, tra i 65 mila che riempiranno l’Olimpico per Roma-Juventus. Uno ci sarà di sicuro, l’altro – forse – farà il suo ritorno dopo un’assenza lunga e rumorosa. Paulo Dybala, infortunato e appena entrato nella fase iniziale della riabilitazione, non vuole perdersi la sfida contro la sua ex squadra. L’argentino, che in settimana ha seguito gli allenamenti e spronato i compagni, sarà presente in tribuna a fare il tifo per la Roma. Al suo fianco, ma è ancora tutto da confermare, potrebbe esserci anche il presidente Dan Friedkin.

Il condizionale, in questi casi, è una precauzione necessaria. Perché sul ritorno del patron texano aleggia da tempo un fitto mistero. Friedkin manca ufficialmente dalla Capitale da quasi un anno, un’assenza che ha alimentato indiscrezioni, interpretazioni e silenzi. Nessuna conferenza, nessuna dichiarazione pubblica: solo il profilo basso di un proprietario che ama restare nell’ombra, ma che inevitabilmente lascia interrogativi sulla sua presenza – non solo fisica – nel quotidiano della Roma.

Il suo arrivo è atteso per questa mattina, ma come sempre quando si tratta del numero uno giallorosso, niente è mai certo fino a quando non si materializza. Anche in passato, il presidente è spesso volato in città senza preavviso, dribblando le attenzioni mediatiche con una discrezione quasi maniacale. Stavolta, però, il ritorno avrebbe un significato particolare: arriverebbe alla vigilia di un finale di stagione delicatissimo, con una corsa europea da blindare, il derby alle porte e il futuro della panchina ancora tutto da decidere.

La sua possibile presenza all’Olimpico, dunque, va ben oltre la passerella presidenziale. Sarebbe un segnale – atteso e importante – per l’ambiente, la squadra e la tifoseria. E chissà che non sia anche l’occasione per avviare le grandi manovre in vista dell’estate, tra conferme, addii e strategie per rilanciare il progetto Roma.

Nel frattempo, in tribuna ci sarà di sicuro Dybala. Con il sorriso amaro di chi avrebbe voluto essere protagonista in campo, ma anche con la voglia di dare il suo contributo da tifoso. Insieme – forse – a Dan Friedkin, l’uomo più silenzioso e più atteso di tutti.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Tempo