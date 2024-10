PELLEGRINI: “Dobbiamo guardarci negli occhi ed essere uomini prima che calciatori. Quello che è successo oggi non deve mai più riaccadere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Fiorentina-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Franchi:

Cosa non ha funzionato? C’è una via d’uscita a breve?

“Non conosco altre vie d’uscita che non sia il lavoro. Dobbiamo dirci la verità, guardarci negli occhi e dirci che certe prestazioni non sono accettabili. E’ un momento difficile, dobbiamo uscirne dando tutto”.

Roma troppo brutta, qual è la tua spiegazione?

“Della partita di stasera non ha niente di positivo da cui ripartire. Dobbiamo lavorare più forte per cercare di fare il bene della Roma. Sapete cos’è la Roma, non c’è un giorno in cui non do tutto per questo club che è speciale. Sono giornate difficili per me”.

Cristante e Mancini non sono rientrati a vedere la partita. Ne avete parlato?

“Io non me ne sono neanche accorto, ero in campo. Quando siamo rientrati ho preso la squadra con me per dire che potevamo cambiare le cose, e invece è andato tutto ancora più storto. Bisogna guardarsi negli occhi e essere uomini prima che giocatori, e ammettere che questa non è una prestazione che può fare la Roma. Ora dipende da noi, tramite lavoro e umiltà. Quello che è successo oggi non deve risuccedere più”.

