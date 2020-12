Pellegrini e i segni del Covid: persi oltre due chili e mezzo, ma stasera giocherà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini è senza dubbio uno dei calciatori maggiormente chiacchierati della Roma. Il tifo si divide quando si tratta di parlare di lui: c’è chi lo adora per il suoi mezzi tecnici e chi invece non sembra apprezzarlo particolarmente.

Il suo avvio di stagione è stato intermittente: a prestazione positive si sono alternate prove incolori, decisamente al di sotto delle sue possibilità. Come quella di Napoli: Lorenzo è stato uno dei peggiori in campo. Ma il calciatore ha un’attenuante mica da ridere: il Covid lo ha pesantemente debilitato.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), il centrocampista giallorosso ha perso più di due chili e mezzo per colpa del Coronavirus. Per tornare al top della condizione servirà quindi altro tempo, e soprattutto minutaggio che gli permetta di riprendere il ritmo partita. Ecco perchè stasera contro lo Young Boys Pellegrini giocherà di nuovo titolare, tornando ad occupare la posizione di trequartista alle spalle di Borja Mayoral.

Fonte: Il Messaggero