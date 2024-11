Pellegrini e la escort, cade l’accusa di stalking: ora Corona rischia il processo per diffamazione

AS ROMA NEWS – Un caso vicino all’archiviazione. Si tratta di quello che riguarda Lorenzo Pellegrini e la sua presunta accusa di stalking a una escort. Un fatto che non è mai avvenuto.

Come riporta Repubblica.it infatti, quest’ultima ora sarebbe indagata per calunnia e minacce. Ma la escort non sarebbe l’unica a rischiare guai giudiziari. Anche Fabrizio Corona che può finire sotto processo per diffamazione dopo aver pubblicato un’intervista della donna che accusava di stalking il capitano giallorosso.

