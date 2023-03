Pellegrini ha la febbre: in dubbio per Roma-Juventus, in preallarme Wjinaldum ed ElSha

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini è in dubbio per Roma-Juventus, gara di campionato che si giocherà domani sera all’Olimpico.

Il capitano giallorosso è stato colpito da un attacco febbrile ed è incerta la sua presenza tra i titolari. A riferirlo è Sky Sport in questi minuti.

In preallarme sia Gini Wijnaldum che Stephan El Shaarwy, i due calciatori che potrebbero prendere il posto di Pellegrini in caso di forfait.

Fonte: Sky Sport