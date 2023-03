Roma al redde rationem

AS ROMA NEWS – Vigilia di Roma-Juventus. Una sfida storica, una partita che vale tantissimo, soprattutto alla luce della vittoria della Lazio sul campo del Napoli mal digerita dalla piazza romanista, che ora vuole una risposta forte dalla squadra dopo il bruttissimo ko di Cremona.

Riuscirci però non sarà facile: all’Olimpico arriverà l’odiata Juve, ora a meno nove dai giallorossi, ma che senza i 15 unti di penalità sarebbe a quota 50, comodamente seconda in classifica. Sulla carta dunque la squadra di Mourinho arriva a questa sfida da sfavorita.

Allegri sta ritrovando piano piano i suoi uomini migliori, e nonostante la mazzata del -15 i bianconeri sono riusciti a compattarsi e a trovare nuove motivazioni. Sanno che vincendo domani, la Roma sarebbe a soli sei punti di distacco, e la clamorosa rimonta sarebbe non solo possibile, ma addirittura probabile.

Viceversa i giallorossi non possono farsi risucchiare in una spirale di negatività alla vigilia di settimane difficili quanto decisive. Prima la sfida alla Juve, poi Sassuolo in casa, e quindi un derby altrettanto fondamentale contro una Lazio che sta volando. E in mezzo a queste partite, la gara di Europa League contro la Real Sociedad. Se non è un redde rationem, poco ci manca.

Ecco perchè cominciare questo ciclo di partite con un risultato positivo darebbe nuovo entusiasmo e fiducia intorno a una Roma che continua a viaggiare troppo a singhiozzo. Mou, che spera oggi di ricevere una piena assoluzione, ha stavolta la rosa al completo per poter dare una svolta decisiva alla stagione. E per farlo bisognerà cominciare da una vittoria.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini