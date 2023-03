PELLEGRINI: “In una grande battaglia bisogna restare uniti, ed è quello che abbiamo fatto. Derby? Momento perfetto per giocarlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Real Sociedad-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa alla Reale Arena:

Quanto è difficile giocare in questo stadio e con questa atmosfera?

Lo stadio oggi era molto bello. Noi siamo abituati a giocare in uno stadio anche più bello, però sicuramente l’atmosfera era importante, nel senso che loro hanno provato a spingere sin da subito. Ma questo lo sapevamo, anche dalle dichiarazioni che avevano fatto e le nostre dichiarazioni stanno quelle di una squadra che veniva qui per andare avanti, ed è quello che abbiamo fatto fino alla fine.

Hai stretto i denti per esserci, ma anche in campo ti sei sacrificato tanto, era questa la partita da fare?

Come avevo detto ieri, sarebbe stata una grande battaglia e in una grande battaglia bisogna stare uniti, compatti e sacrificarsi per i propri compagni. Questo è quello che abbiamo fatto tutti, altrimenti adesso staremmo parlando di un altro risultato. Quindi siamo contenti e adesso ci prepariamo bene per la prossima partita e poi penseremo all’Europa League.

Sai che non è una partita come là altre, soprattutto per te. Come si raccolgono ora le energie?

Come ci si arriva emotivamente dopo l’andata? Ovviamente l’andata non è andata come speravamo, anche perché dal mio punto di vista abbiamo fatto meglio di loro. Sappiamo che questa partita sarà importante perché lo è per la nostra città, lo è tanto per noi e per la nostra classifica. Diciamo che probabilmente è il momento perfetto per giocarla e quando si giocano certe partite e si è dei giocatori da Roma bisogna recuperare tutte le energie e saper giocare ogni tre giorni partite anche importanti.