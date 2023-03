Roma, il sogno continua

AS ROMA NEWS – Brutta, sporca e cattiva. La Roma alza il muro e alla Reale Arena porta a casa uno zero a zero che vale la qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League. Un risultato importante contro una Real Sociedad incapace di segnare un solo gol ai giallorossi nel doppio confronto.

E’ il segnale di una Roma tostissima, a cui è veramente difficile fare male quando la squadra gioca al massimo delle sue possibilità. Alguacil sperava in una tempesta, ma allo stadio di Anoeta è scesa più una pioggerella autunnale: la Roma parte senza paura e fa lei la partita, gli spagnoli pian piano prendono possesso della metà campo, ma non spaventano mai Rui Patricio se non con un paio di conclusioni centrali che il portiere blocca senza affanni.

E’ invece la squadra di Mou ad avere le occasioni migliori, come il tiro deviato di Dybala che esce di un soffio e il gol di Smalling annullato (giustamente) dal VAR per un tocco col gomito del difensore inglese. Nella ripresa la Real Sociedad aumenta i giri: Sorloth tutto solo in area manda goffamente a lato di testa, ma la palla gol più clamorosa capita sui piedi di Oyarzabal, che trova prima la risposta di Rui Patricio, e poi sul successivo tap in centra piena la traversa.

E’ l’occasione più ghiotta, e il non averla concretizzata taglia le gambe agli spagnoli. La Roma invece, scampato il pericolo, ritrova compattezza e convinzione. I cambi operati da Mourinho rimettono benzina nel motore, e i giallorossi portano a casa senza altri affanni l’ennesimo clean sheet stagionale.

Il pass per i quarti di finale è strappato. Certo, la partita non è stata di quelle indimenticabili, ma questa è la Roma. Una squadra pragmatica, che punta al sodo. Il piano preparato da Mou è stato perfetto: i giallorossi hanno vinto la sfida all’andata giocando una gara di alto profilo, per poi gestire il vantaggio accumulato nel ritorno, sfruttando una solidità difensiva che è il marchio di fabbrica di questa squadra.

Ai ragazzi ieri si può lamentare la mancanza di qualità nelle ripartenze: tolti i soliti piazzati insidiosissimi, e un tiro di Dybala, la squadra non è riuscita a costruire nulla, sprecando più di una potenziale occasione negli spazi che la Real Sociedad era costretta a lasciare. Ma è voler cercare il pelo nell’uovo.

Questa Roma imperfetta sta mascherando i suoi limiti con una forza di volontà e una compattezza fuori dal comune. Eliminare la Real Sociedad, quarta forza del campionato spagnolo, non era affatto scontato. E segna un altro tassello importante nel percorso di crescita, sempre più evidente, di questa squadra. Il traguardo si avvicina: ora mancano solo quattro partite alla finalissima di Budapest. Il sogno continua.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini