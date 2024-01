Pellegrini incassa la fiducia di De Rossi e prova a riprendersi la Roma

NOTIZIE AS ROMA – C’è grande curiosità intorno alla Roma di Daniele De Rossi che stasera debutterà all’Olimpico. Il tecnico ha fatto sapere di aver introdotto giusto due o tre nuovi concetti per non stravolgere troppo l’assetto della squadra, che comunque dovrebbe ripartire dalla difesa a quattro.

Le tante assenze e le difficoltà sul mercato hanno lasciato la Roma a corto di difensori, dunque il cambio di modulo appare quasi obbligato. Ma cosa farà il nuovo allenatore quando avrà di nuovo Mancini e Cristante a disposizione? Tornerà al più collaudato sistema a tre o confermerà il nuovo modulo più offensivo?

Nel frattempo spazio a un 4-3-3 che può assumere le sembianze di un 4-2-3-1 con Pellegrini avanzato sulla trequarti alle spalle di Lukaku. Ed è proprio il capitano giallorosso l’uomo su cui De Rossi ha intenzione di tornare a puntare: nel 3-5-2 di Mourinho il sette era finito nelle retrovie, messo in ombra dall’esplosione di Bove e dalla necessità del tecnico di non rinunciare mai a Cristante e Paredes.

Con De Rossi le cose sono destinate a cambiare. Pellegrini tornerà ad essere un perno della formazione titolare e avrà compiti più offensivi. A rischiare il posto potrebbe essere Paredes. Il capitano aveva dato segnali di ripresa contro il Milan, e oggi è atteso come uno dei protagonisti della serata. Per lui è arrivato il momento di tornare a fare la differenza, e in una Roma più offensiva le sue caratteristiche potrebbero essere maggiormente valorizzate.

Giallorossi.net – T. De Cortis