Zero alibi

AS ROMA NEWS – Il tempo degli alibi è finito. Per tutti. Cacciato l’allenatore, considerato troppo scomodo in certe dichiarazioni, e antiquato per il suo modo di schierare la squadra, adesso la Roma deve far vedere sul campo una reazione decisa a partire da questa sera contro l’Hellas Verona.

La partita sulla carta dovrebbe essere alla portata dei giallorossi, ma le numerosissime assenze rendono la sfida insidiosa. Anche il Verona però non se la passa bene: tra squalificati e giocatori sacrificati sul mercato (Baroni ha appena perso Ngonge, il calciatore di punta della squadra) i gialloblu arrivano all’Olimpico in emergenza esattamente come i giallorossi.

Il pomeriggio dell’Olimpico si preannuncia freddo dal punto di vista climatico, ma particolarmente bollente sugli spalti: lo spettro di Josè Mourinho continuerà ad aleggiare ancora a lungo specie se i risultati non saranno all’altezza delle aspettative. Lo stadio molto probabilmente non risparmierà una contestazione (ma non durante la partita) a squadra e proprietà.

Sarebbe però sbagliato continuare a pensare al passato. Quello che conta adesso è il presente di questa Roma, che si chiama Daniele De Rossi. A lui spetta un compito difficilissimo: quello di trascinare in Champions una squadra per molti non all’altezza di lottare per le prime posizioni. Una visione che il nuovo allenatore sembra non condividere: “Siamo forti, possiamo arrivare tra le prime quattro. Non sarà facile, ma non è impossibile”.

La piazza lo ha accolto alla grande, e anche ieri in sala stampa sono volati baci e abbracci. Ma De Rossi sa che il rischio di bruciarsi su una panchina come quella giallorossa è alto. In passato altri calciatori particolarmente amati, da Voeller a Conti, non hanno avuto molta fortuna in veste di allenatori della Roma. Ecco perchè servirà un appoggio incondizionato di tutti al nuovo tecnico, a cominciare dalla squadra, che dopo i mal di pancia dei giorni scorsi adesso non ha più scuse.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini