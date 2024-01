Tele Radio Stereo, da lunedì Mario Corsi e Te la do io Tokyo passano alla nuova emittente

NOTIZIE AS ROMA – Novità per quello che riguarda il mondo delle radio romane: l’ormai noto format Te la do io Tokyo, capitanato da Mario Corsi, passerà da Centro Suono Sport a Tele Radio Stereo.

La notizia era nell’aria da tempo, ma da lunedì prossimo il cambio diventerà realtà. La striscia oraria resterà la consueta: Marione, il nome con cui è noto ai più, e la sua squadra saranno in onda dalle 10 della mattina fino alle 14.

Augusto Ciardi e Andrea Corallo si sposteranno al pomeriggio per fare spazio a Te la do io Tokyo. Lo scossone nasce dalla nascita di Radio Manà Manà Sport, dove sono passati diverse voci note di TRS, come Riccardo “Galopeira” Angelini, e giornalisti come Stefano Petrucci e Mimmo Ferretti.

Giallorossi.net – T. De Cortis