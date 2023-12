Pellegrini, la strada per la rinascita è ancora lunga. Contro la Juve è Bove il titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il gol, per quanto bello e decisivo, messo a segno contro il Napoli non può bastare a Lorenzo Pellegrini per dirsi ancora fuori dal periodo di crisi che lo ha messo ai margini dell’undici titolare di questa Roma.

Il capitano giallorosso è frenato da una serie di infortuni fisici e da una fragilità muscolare che ne ha minato la consacrazione. Nelle partite che contano, specie quando l’intensità fisica sale, Pellegrini fatica troppo a imporsi.

La staticità di una squadra che ha pochi giocatori che attaccano la profondità e che preferiscono avere il pallone tra i piedi non aiuta di certo un calciatore con le caratteristiche di Pellegrini. La mediana compassata formata da Crisante e Paredes sembra soffrire senza un calciatore di maggior passo e dinamismo.

Per questo il centrocampo romanista, allo stato attuale, non può fare a meno di Edoardo Bove. La Roma vista contro il Napoli, una delle migliori di questa stagione, ha beneficiato di calciatori più di fisico e gamba. E difficilmente Mourinho cambierà formula contro la Juventus domenica prossima.

Anche a Torino ci sarà bisogno di una Roma di sostanza e intensità, e per questo l’undici giallorosso ammirato sabato scorso dovrebbe essere confermato in blocco. Pellegrini dunque si appresta a tornare in panchina: lui e Dybala, se dovesse recuperare in tempo, potrebbero rappresentare i cambi in corsa in grado di spaccare la partita quando la stanchezza comincerà ad affiorare in campo.

Giallorossi.net – A. Fiorini