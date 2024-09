Pellegrini, periodo no. Cambiano le gerarchie a centrocampo: De Rossi punta su Konè e Le Fee

AS ROMA NEWS – Periodo no per Lorenzo Pellegrini, che dopo un brutto avvio di stagione deve fermarsi di nuovo ai box: piccolo problema muscolare agli adduttori che lo rende indisponibile per Spalletti ma molto probabilmente anche per De Rossi.

Lo stop non è grave, Pellegrini potrebbe anche recuperare in tempo per provare a giocare contro il Genoa domenica prossima, ma stavolta l’allenatore non ha bisogno di chiedergli sforzi particolari: con gli acquisti di Le Fee e Konè, le gerarchie nel centrocampo giallorosso sono cambiate.

Sono lontani i tempo di Sanches e Aouar, quando di fatto non c’era concorrenza nel reparto. Il terzetto formato dal capitano con Paredes e Cristante non è più intoccabile. Anzi. Contro i liguri giocherà titolare Manu Konè, che con la Francia di Deschamps sta cominciando a ritagliarsi un suo spazio.

Ma anche Enzo Le Fee potrebbe farcela per il Genoa: l’ex Rennes ha svolto recentemente dei controlli per valutare il suo problema muscolare, ricevendo l’ok dei medici. Il francese dunque si candida per una maglia da titolare. Senza dimenticare il giovane Pisilli, che dopo l’esordio a Torino avrà sempre più spazio. De Rossi è stato chiaro: in campo ci andrà chi sta meglio.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica

