Pellegrini, rientro incerto: forse ce la fa per il Siviglia

NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha riportato una frattura del setto nasale e questa mattina sarà operato.

Per lui campionato finito: salterà infatti sia Torino che Juventus. Ma i giornali oggi in edicola non concordano sui tempi di recupero e sul fatto che possa recuperare in tempo per la partita contro il Siviglia di Europa League.

Secondo Leggo per Pellegrini saranno necessarie due settimane di stop, mettendolo di fatto fuori dai giochi per l’ottavo di finale. Per Il Tempo la sua presenza contro gli spagnoli è da valutare, mentre secondo la Gazzetta dello Sport il trequartista dovrebbe farcela indossando una mascherina protettiva.

Fonti: Leggo / Il Tempo / Gazzetta dello Sport