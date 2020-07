Roma-Fiorentina 2-1, Leggo: “L’aiutino è di rigore”. Il Messaggero: “Super Veretout avvicina l’Europa”, Gazzetta: “Quinto posto blindato”

AS ROMA NEWS – La Roma batte per due a uno la Fiorentina e fa un passo importante verso la qualificazione alla prossima Europa League senza passare per i temuti preliminari. Adesso basterà un’altra vittoria nelle ultime due partite (Torino e Juventus già campione d’Italia) per strappare con certezza il pass per l’Europa.

Questa mattina i giornali puntano molto su Jordan Veretout, l’ex autore dei due gol partita, e sui penalty concessi da Chiffi. Non proprio riuscitissimo il titolo di Leggo (F. Balzani) che scrive: “Roma, l’aiutino è di rigore”. La vittoria, scrive il giornale, è meritata ma il secondo penalty è dubbio.

Dello stesso avviso la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che preferisce concentrarsi più sull’importanza della vittoria per la classifica: “Roma, due rigori e Veretout blinda il quinto posto“, titola il quotidiano sportivo milanese. Il Messaggero (U. Trani) invece apre la sua edizione sportiva con “Roma e l’Europa, è tutto Veretout”. La prestazione non è stata brillante ma i tre punti aprono la strada verso la prossima Europa League.

Redazione Giallorossi.net