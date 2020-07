Serie A: la Juve batte la Samp (2-0) e vince il suo nono scudetto consecutivo

ALTRE NOTIZIE – La Juventus si aggiudica il 36° scudetto della Serie A, ed il suo nono consecutivo, battendo la Sampdoria per 2 a 0.

Le reti portano la firma dell’immancabile Cristiano Ronaldo a fine primo tempo, e di Bernardeschi a metà della ripresa.

La Sampdoria non riesce mai a tornare in partita, complice anche l’esplulsione di Thorsby per somma di ammonizioni.

I bianconeri riescono così ad aggiudicarsi il titolo a due partite dalla fine del campionato.

Redazione Giallorossi.net