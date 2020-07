ROMA-FIORENTINA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso col punteggio di 2 a 1 il match tra la Roma e la Fiorentina. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera all’Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5,5 – Conferma di non essere in un gran momento. Appare troppo incerto sulle uscite.

Mancini 6,5 – In crescita. Sempre sicuro e puntuale nelle chiusure, gioca con personalità.

Smalling 6,5 – Prezioso nelle chiusure, dà certezze al reparto.

Kolarov 6,5 – Dei tre è quello più pericoloso nelle discese offensive. Colpisce anche un palo. Bene.

Bruno Peres 6 – Bruttino il primo tempo, meglio nella ripresa. Deve esercitarsi sui cross, anche oggi ne sbaglia un paio in modo goffo.

Veretout 7,5 – La legge dell’ex colpisce ancora. Gioca una partita intensa, e regala ai suoi i tre punti con grandissima freddezza dal dischetto.

Diawara 6,5 – Gioca una bella partita, macchiata in parte dal gol di Milenkovic sul quale è troppo molle. Ma la prestazione è comunque positiva. Dal 77′ Cristante: sv.

Spinazzola 7 – In grande ascesa. Inarrestabile sulla fascia sinistra, è sempre nel vivo dell’azione e dai suoi piedi partono sempre cross pericolosi.

Pellegrini 6 – Nel primo tempo è l’unico a calciare in porta prima del vantaggio di Veretout. Nella ripresa viene abbattuto da Milenkovic ed esce col naso rotto. Non vive il suo momento migliore, ed è anche sfortunato. Dal 60′ Zaniolo 6,5 – In campo è più incisivo e si fa apprezzare per un paio di belle giocate.

Mkhitaryan 6,5 – Si vede poco nel primo tempo, cresce nella ripresa e colpisce anche un palo con un sinistro chirurgico. Stanco, esce nel finale. Dal 82′ Perez 6,5 – Entra bene in partita e incide nell’azione che porta al rigore della vittoria.

Dzeko 6,5 – Non riesce ad incidere in area avversaria, ma è un uomo importante per la squadra e in campo si fa sempre sentire.

FONSECA 6,5 – La Roma continua a fare risultati e oggi mette in campo anche una buona prestazione meritando la vittoria. Il quinto posto è più vicino.

Giallorossi.net – F. Turacciolo